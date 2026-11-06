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03:23

Общество

Минздрав РФ поддержал идею бесплатной заморозки половых клеток перед лечением рака

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минздрав России принципиально поддержал предложение депутатов Госдумы о бесплатной криоконсервации половых клеток онкологических пациентов до начала агрессивного лечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования уже начата работа по оценке возможности реализации инициативы, в том числе корректировке нормативных правовых актов.

Депутаты указывали, что химиотерапия, лучевая терапия и хирургические вмешательства способны нарушать репродуктивную функцию. При этом у пациентов с онкологическими заболеваниями зачастую есть лишь немного времени на принятие решения о сохранении половых клеток до начала противоопухолевого лечения, а оплачивать их получение и криоконсервацию приходится за свой счет.

В связи с этим парламентарии предложили рассмотреть возможность финансирования таких мероприятий для онкопациентов за счет средств обязательного медицинского страхования.

Ранее российские ученые разработали лекарственный препарат от онкологических заболеваний, который точнее направляет действующее вещество к опухоли и снижает вред для сердца.

Препарат создан с использованием свойств доксорубицина. Он должен точнее доставлять действующее вещество к злокачественной опухоли и уменьшать кардиотоксичность. Это позволит сделать лекарственную терапию результативнее и сократить число побочных эффектов.

Новый препарат для лечения более 10 видов рака выйдет на московский рынок в 2027 году

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