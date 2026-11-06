РБК: в Госдуме и Совфеде сократят штат госслужащих

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Сокращение штатов аппаратов Госдумы и Совета Федерации пройдет по указу Владимира Путина об уменьшении числа госслужащих, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По данным двух источников, в Думе штат уменьшат примерно на 15%. Еще три собеседника назвали диапазон 15–20%. В первую очередь ликвидируют незанятые вакансии, возможны решения и по сотрудникам пенсионного возраста.

В Совете Федерации штат планируют сократить примерно на 10–15% теми же способами, сообщил источник в верхней палате. Мера направлена на сокращение средств, поэтому "резать по живому" никто не будет. В частности, увольнение сотрудников с компенсацией за неотгулянные отпуска и выплатой выходных пособий грозит огромными тратами.

"Поэтому будут делать это аккуратно", – пояснил собеседник журналистов.

Президентский указ 2024 года предусматривает сокращение штата государственных гражданских служащих не менее чем на 10%. Это касается территориальных органов федеральных органов власти, федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также управлений судебного департамента Верховного суда. Сэкономленные средства направят на премии сотрудникам соответствующего органа власти.

Также в Госдуме изменился порядок работы с помощниками депутатов, трудоустроенными в штат, рассказали источники СМИ. Теперь помощников оформляют на работу через ГИС "Посейдон". Эта автоматизированная система проверяет сведения о доходах, расходах и имуществе, чтобы выявлять возможную коррупцию. Нововведение не касается помощников на общественных началах, которые не входят в думский штат.

Кроме того, для помощников депутатов ввели обязательную аттестацию, сообщили собеседники журналистов. Аттестация представляет собой компьютерный тест с "не слишком сложными вопросами", в том числе на знание конституции.

Депутат, подтвердивший прохождение аттестации помощниками, рассказал, что тестирование затрагивает основные законы, деятельность ГД и другие темы. Новая процедура, как отметили собеседники, серьезно усложнила работу депутатов: из-за нее многие не могут оформить помощников, пока те не сдадут аттестацию, и сейчас на нее образовалась очередь.

При этом именно помощник фактически ведет все бюрократические процедуры. Особенно трудно без помощников впервые избравшимся депутатам. Политолог Павел Склянчук обратил внимание, что в кабинете депутата обычно трудятся 1–2 помощника. На них ложится нагрузка, которую в министерствах иногда выполняют более 10 человек.

Сотрудники аппаратов комитетов загружены не меньше, чем ведомственные департаменты. По словам Склянчука, все это создает "кадровый дисбаланс": депутат не имеет такого же уровня экспертизы по законопроектам, как любой замминистра.

Ранее в Москве решили сократить на 15% управленческий аппарат, а также на 10% – инвестиции и расходы на отдельные проекты. По мнению политолога Дмитрия Орлова, сокращение государственных служащих в столице предоставит возможность для выполнения соцобязательств города и реализации стратегических проектов.

