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06 ноября, 10:46

Происшествия

Мужчина пропал в Туве после того, как его машина оказалась в Енисее

Фото: MAX/"МВД по Республике Тыва"

Полиция и спасатели ищут в Туве мужчину, который пропал после сообщения о съезде автомобиля в Енисей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, в ночь на 6 ноября поступило сообщение, что белая Lada Niva съехала в реку недалеко от горы Боом. В МВД не исключили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. После в полицию обратились с заявлением о пропаже человека.

"Предварительно, мужчина мог провалиться под лед вместе с автомобилем", – предположили в ведомстве.

К поискам подключились МЧС, ГИМС и Тувинский поисково-спасательный отряд, работы ведут вместе с полицией.

Ранее женщина погибла после падения автомобиля в реку в Санкт-Петербурге. ДТП произошло в Центральном районе, когда водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и наехал на ограждение набережной Фонтанки, после чего машина упала в реку.

Водителя с признаками алкогольного опьянения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, от медосвидетельствования он отказался.

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