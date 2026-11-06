Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 13:25

Транспорт

В ГД передумали штрафовать и лишать водительских прав за опасное вождение

Фото: 123RF.com/standrets

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект, вводивший ответственность за опасное вождение. Об этом говорится в заключении комитета, опубликованном в думской базе.

Причиной названа утрата актуальности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании нижней палаты запланировано на 12 ноября.

Под опасным вождением подразумевают череду маневров, способных привести к гибели или травмам людей, к повреждению машин и сооружений. Среди них – резкие ускорения, торможение перед другими автомобилями, перестроения при интенсивном движении или так называемые игры в шашечки.

Термин закрепили в правилах дорожного движения (ПДД) в 2016 году, но санкций в КоАП не прописали. Попытки закрыть этот пробел предпринимались неоднократно. Последняя относится к 2024 году: ЛДПР предложила штраф от 3 до 5 тысяч рублей за первый случай опасного вождения и лишение прав на срок до трех месяцев при повторном. Правительство РФ поправки поддержало, в октябре 2024 года их приняли в первом чтении, после чего документ дорабатывали.

В заключении комитет указывает, что депутаты указывали на то, что формулировка несет "правовую неопределенность", а это грозит неоднозначной правоприменительной практикой. Запрос о доработке правил направляли в правительство, однако изменений не последовало. Сейчас, по данным комитета, этим вопросом МВД не занимается.

"Нам так и не удалось сформировать консолидированную позицию с МВД. Прежде чем выдвигать какое-то предложение по поводу ответственности за опасное вождение, нужно, чтобы в ПДД были четкие критерии", – пояснил "Коммерсанту" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в России вступает в силу закон, по которому водительские права будут аннулироваться при выявлении у гражданина опасных заболеваний, в том числе психических расстройств.

В результате процедура станет автоматизированной – данные о противопоказаниях к вождению по здоровью будут напрямую поступать из Минздрава в базы ГАИ.

Читайте также


транспорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика