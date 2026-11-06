В ГД передумали штрафовать и лишать водительских прав за опасное вождение

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Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект, вводивший ответственность за опасное вождение. Об этом говорится в заключении комитета, опубликованном в думской базе.

Причиной названа утрата актуальности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании нижней палаты запланировано на 12 ноября.

Под опасным вождением подразумевают череду маневров, способных привести к гибели или травмам людей, к повреждению машин и сооружений. Среди них – резкие ускорения, торможение перед другими автомобилями, перестроения при интенсивном движении или так называемые игры в шашечки.

Термин закрепили в правилах дорожного движения (ПДД) в 2016 году, но санкций в КоАП не прописали. Попытки закрыть этот пробел предпринимались неоднократно. Последняя относится к 2024 году: ЛДПР предложила штраф от 3 до 5 тысяч рублей за первый случай опасного вождения и лишение прав на срок до трех месяцев при повторном. Правительство РФ поправки поддержало, в октябре 2024 года их приняли в первом чтении, после чего документ дорабатывали.

В заключении комитет указывает, что депутаты указывали на то, что формулировка несет "правовую неопределенность", а это грозит неоднозначной правоприменительной практикой. Запрос о доработке правил направляли в правительство, однако изменений не последовало. Сейчас, по данным комитета, этим вопросом МВД не занимается.

"Нам так и не удалось сформировать консолидированную позицию с МВД. Прежде чем выдвигать какое-то предложение по поводу ответственности за опасное вождение, нужно, чтобы в ПДД были четкие критерии", – пояснил "Коммерсанту" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в России вступает в силу закон, по которому водительские права будут аннулироваться при выявлении у гражданина опасных заболеваний, в том числе психических расстройств.

В результате процедура станет автоматизированной – данные о противопоказаниях к вождению по здоровью будут напрямую поступать из Минздрава в базы ГАИ.