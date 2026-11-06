Маск объявил о сокращении производства Tesla Cybertruck ради роботакси

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Tesla примерно в середине следующего года начнет сворачивать производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas, чтобы расширить выпуск роботакси Cybercab. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X.

Cybercab – двухместный беспилотный автомобиль. Поездки на таких роботакси уже доступны в отдельных районах Остина в штате Техас.

Маск представил беспилотное роботакси от Tesla в октябре 2024 года. У таких авто отсутствует педаль и руль. Подчеркивалось, что впоследствии ездить на подобных машинах будет в 10 раз легче, чем на простых автомобилях.

Предприниматель сравнил беспилотное роботакси с лифтом, который функционирует по принципу "нажал кнопку и забыл". По его словам, стоимость подобного такси составит менее 30 тысяч долларов. В апреле этого года Маск сообщил о запуске производства Cybercab.

