11 октября, 10:21Технологии
Маск представил беспилотное роботакси от Tesla
Фото: x.com/Tesla
Американский предприниматель Илон Маск продемонстрировал беспилотное роботакси Cybercab от Tesla. Транслировалось мероприятие под названием "Мы, робот" в соцсети Х.
Компания показала на мероприятии десятки автономных такси, которые могли сами передвигаться по площадке. На одном из них миллиардер подъехал к сцене. После этого Маск рассказал, что у новых такси отсутствует педаль, руль, а впоследствии ездить на нем будет в 10 раз легче, чем на простой машине.
Предприниматель сравнил беспилотное роботакси с лифтом, который функционирует по принципу "нажал кнопку и забыл".
"Мы хотели изменить облик дорог. Будущее должно выглядеть как будущее", – отметил Маск.
По его словам, стоимость подобного такси составит менее 30 тысяч долларов. Посетители мероприятия смогли лично прокатиться в Cybercab.
Кроме того, американский производитель электромобилей Tesla пообещал запустить массовое производство человекоподобных роботов к 2026 году. Маск уточнил, что в 2025 году компания планирует применять роботов на своих сборочных линиях. По словам Маска, их использование для внутреннего пользования будет небольшим.
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