Маск представил беспилотное роботакси от Tesla

Фото: x.com/Tesla

Американский предприниматель Илон Маск продемонстрировал беспилотное роботакси Cybercab от Tesla. Транслировалось мероприятие под названием "Мы, робот" в соцсети Х.

Компания показала на мероприятии десятки автономных такси, которые могли сами передвигаться по площадке. На одном из них миллиардер подъехал к сцене. После этого Маск рассказал, что у новых такси отсутствует педаль, руль, а впоследствии ездить на нем будет в 10 раз легче, чем на простой машине.

Предприниматель сравнил беспилотное роботакси с лифтом, который функционирует по принципу "нажал кнопку и забыл".

"Мы хотели изменить облик дорог. Будущее должно выглядеть как будущее", – отметил Маск.

По его словам, стоимость подобного такси составит менее 30 тысяч долларов. Посетители мероприятия смогли лично прокатиться в Cybercab.

Кроме того, американский производитель электромобилей Tesla пообещал запустить массовое производство человекоподобных роботов к 2026 году. Маск уточнил, что в 2025 году компания планирует применять роботов на своих сборочных линиях. По словам Маска, их использование для внутреннего пользования будет небольшим.

