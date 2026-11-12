02:03Транспорт
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты
Фото: depositphotos/Chalabala
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников на Москву. Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили два БПЛА, направлявшихся в сторону столицы.
На месте падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб.