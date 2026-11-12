В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты

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В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников на Москву. Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили два БПЛА, направлявшихся в сторону столицы.

На месте падения обломков сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб.