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Ким заявила об отсутствии оттока продавцов с Wildberries после атак БПЛА

В Wildberries оценили отток продавцов после атак БПЛА на склады

Фото: depositphotos/stasokulov

Основательница Wildberries и глава объединенной компании RWB Татьяна Ким заявила, что атаки беспилотников на склады не привели к массовому уходу продавцов с маркетплейса. После первоначального шока компания смогла быстро перестроить работу, а логистические процессы и сроки доставки восстановились, рассказала бизнесвумен в интервью для ИС "Вести".

Ким подчеркнула, что серьезного оттока партнеров не было. Она отметила, что в первое время после атак участники бизнеса столкнулись с неопределенностью, однако компания, ее сотрудники и государство оперативно подключились к решению возникших проблем.

Глава RWB также рассказала о сроках доставки заказов. В некоторых регионах покупатели могут получить товар уже на следующий день. Скорость зависит от местоположения клиента и удаленности склада.

Ким привела собственный пример: однажды она оформила заказ поздно вечером и увидела, что его доставят уже на следующий день. По ее словам, сначала такая скорость показалась ей сбоем системы, однако впоследствии стало понятно, что логистика действительно работает в прежнем режиме.

В компании также запустили альтернативную систему доставки. Примерно половина товаров поступает покупателям не со складов Wildberries, а непосредственно со складов продавцов. Кроме того, RWB задействовала партнерские складские площадки, чтобы не сосредотачивать большие объемы товаров в одном месте.

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