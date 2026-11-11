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11 ноября, 23:58

Политика

Посол РФ назвал Каллас "глупой и никчемной женщиной" из-за ее слов о России

Фото: ТАСС/ЕРА/RONALD WITTEK

Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов раскритиковал позицию главы евродипломатии Каи Каллас по вопросу российских требований в сфере безопасности. По его мнению, заявления о том, что Евросоюз не должен учитывать опасения Москвы, являются основанием для ее отставки, пишет "Газета.ру".

Ранее Каллас выступила против учета российских аргументов о необходимости гарантий безопасности и призвала ЕС не поддаваться на "российские нарративы". Она также заявила о намерении усилить санкционное давление на Москву.

Долгов отметил, что считает высказывания Каллас поводом для ее ухода с занимаемой должности. По словам посла, подобную позицию она демонстрирует практически с самого начала работы в европейских структурах.

"Каллас наговорила на свою отставку давно, по-моему, с первого или второго дня пребывания в офисе. Она глупая и никчемная женщина, абсолютно никчемная с точки зрения профессионализма", – подчеркнул он.

Дипломат подчеркнул, что игнорирование интересов России, по его оценке, не может привести к конструктивному взаимодействию. Он заявил, что Москва заинтересована в восстановлении нормальных и взаимовыгодных отношений с европейскими странами, которые, по его словам, складывались на разных этапах истории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Каллас "пугалом" из-за ее слов о приглашении Владимира Путина на G20. Глава евродипломатии заявила, что присутствие российского президента может "восстановить Россию на международных форумах", и выступила против такого развития событий.

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