Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 07:14

Политика
Главная / Новости /

L'AntiDiplomatico: контакты Стубба и Стере с Путиным подорвали позиции Каллас

Разговор Стубба и Стере с Путиным ударил по репутации Каллас – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Переговоры президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Владимиром Путиным негативно отразились на репутации главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом говорится в статье итальянского издания L'AntiDiplomatico.

"С политической точки зрения наиболее примечательно то, что диалог с Кремлем вела не главный дипломат Евросоюза, а лидеры двух стран, решившие действовать самостоятельно, не выступая от имени всего ЕС", – отмечают журналисты.

В материале подчеркивается, что на фоне попыток некоторых европейских лидеров наладить прямой контакт с Москвой, дипломатия ЕС под руководством Каллас может быть отодвинута на второй план при принятии важнейших решений, касающихся безопасности Европы.

Кроме того, издание предполагает, что если Брюссель все же будет допущен к переговорам, руководство европейской делегацией может быть возложено на представителей, близких к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В таком случае Каллас снова может оказаться вне переговорного процесса.

О телефонных переговорах Стубба и Стере с Путиным стало известно 27 октября. Уточнялось, что стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Сам президент Финляндии указывал, что звонок российскому лидеру стал для него поворотным моментом.

Позже в Кремле отметили, что Путин будет готов ответить на телефонные звонки и президента Франции Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Читайте также


политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика