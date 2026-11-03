L'AntiDiplomatico: контакты Стубба и Стере с Путиным подорвали позиции Каллас

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Переговоры президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Владимиром Путиным негативно отразились на репутации главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом говорится в статье итальянского издания L'AntiDiplomatico.

"С политической точки зрения наиболее примечательно то, что диалог с Кремлем вела не главный дипломат Евросоюза, а лидеры двух стран, решившие действовать самостоятельно, не выступая от имени всего ЕС", – отмечают журналисты.

В материале подчеркивается, что на фоне попыток некоторых европейских лидеров наладить прямой контакт с Москвой, дипломатия ЕС под руководством Каллас может быть отодвинута на второй план при принятии важнейших решений, касающихся безопасности Европы.

Кроме того, издание предполагает, что если Брюссель все же будет допущен к переговорам, руководство европейской делегацией может быть возложено на представителей, близких к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В таком случае Каллас снова может оказаться вне переговорного процесса.

О телефонных переговорах Стубба и Стере с Путиным стало известно 27 октября. Уточнялось, что стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Сам президент Финляндии указывал, что звонок российскому лидеру стал для него поворотным моментом.

Позже в Кремле отметили, что Путин будет готов ответить на телефонные звонки и президента Франции Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Фридриха Мерца.