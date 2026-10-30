Песков заявил о готовности Путина к телефонному разговору с Макроном и Мерцем

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Владимир Путин будет готов ответить на телефонные звонки и президента Франции Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

"Он открыт для диалога со всеми", – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, что будет, если президенту позвонят Макрон или Мерц.

Ранее Путин по телефону переговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. При этом звонок инициировали сами скандинавские лидеры. Стороны обсудили конфликт на Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Путин всегда готов ответить на их звонки. Кроме того, Москва не отказывается от дальнейших контактов с европейскими лидерами.

