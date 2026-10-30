Большая колонна гуманитарной помощи организована в Алешках

Фото: ТАСС/Виктор Антонюк

Большую колонну гуманитарной помощи организовали в Алешках. В нее вошли 25 автобусов на минимум 750 мест. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает ИС "Вести".

"Гуманитарная помощь формировалась исходя из потребностей людей", – сказала она.

В составе помощи – продукты питания, средства гигиены, медицинские препараты и топливо. Лантратова отметила, что в колонну включили все необходимое для людей.

В связи с гуманитарной операцией в Алешках действует режим тишины с 27 октября до 22:59 1 ноября. Договоренности о локальном прекращении огня были достигнуты с участием США.

Кремль надеется, что люди смогут получить гуманитарную помощь и, если захотят, покинуть населенный пункт уже 29 или 30 октября. Как отметила Лантратова, российская и украинская стороны выполняют взятые на себя обязательства.

Жителям направили несколько тонн гумгруза. По отдельной заявке в центральную районную больницу доставят лекарства, включая антибиотики и инсулин.