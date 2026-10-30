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30 октября, 09:26

Политика

Мендель заявила, что гуманитарная миссия в Алешках раздражает Зеленского

Фото: 123RF.com/wladyslawmus

Операция по спасению людей в Алешках проходит без участия президента Украины Владимира Зеленского, и это вызывает у него раздражение. Об этом его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель сообщила в своем телеграм-канале.

Она обратила внимание и на то, что украинский лидер не поблагодарил Папу Римского и первую леди США Меланию Трамп за перемирие. Кроме того, по ее утверждению, от переговоров его отстранили после месяцев манипуляций и неспособности предложить рабочий план.

Бывшая пресс-секретарь также описала два возможных сценария. При успешной эвакуации Зеленский попытается пиариться на этом событии, а при провале продолжит винить главу Белого дома Дональда Трампа.

Режим тишины действует в Алешках до 22:59 1 ноября. До этого времени планируется доставить несколько тонн гуманитарного груза местным жителям.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила, что российская и украинская стороны выполняют взятые на себя обязательства, нарушений перемирия не зафиксировано.

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