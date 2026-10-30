Volkswagen приостановил разработку электрического Golf

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Volkswagen остановил работы над полностью электрическим Golf на головном предприятии в Вольфсбурге из-за масштабной программы сокращения расходов. Об этом сообщает Reuters.

"Я знаю, что Golf значит для Volkswagen и Вольфсбурга. Именно поэтому это решение далось нам нелегко. Но сейчас мы просто не можем позволить себе продолжать эти работы", – сказал глава компании Томас Шефер.

В производственном совете Volkswagen заявили, что приостановка разработки не отразится на сроках выпуска электрического Golf, а потерянное время компенсируют.

Электрический Golf, известный как ID. Golf, все еще планируют выпустить в числе первых моделей на новой программной архитектуре SSP. Платформа относится к следующему поколению. За счет унификации она упростит конструкцию автомобилей и снизит затраты на производство.

Запуск платформы изначально был запланирован на 2026 год. В Volkswagen рассчитывают, что SSP сделает электромобили концерна более конкурентоспособными на фоне усиления китайских производителей в Европе.

Volkswagen AG находится под угрозой исчезновения, указывали ранее СМИ. Уточнялось, что топ-менеджеры пришли к мнению, что ситуация стала критической. Указывалось, что четыре завода компании в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме могут прекратить работу: компания не гарантирует им конкурентоспособную загрузку мощностей с 2031–2034 годов. Для этих площадок будут рассматриваться альтернативные варианты использования.

