Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 17:12

Транспорт

Volkswagen приостановил разработку электрического Golf

Фото: 123RF.com/vejaa

Volkswagen остановил работы над полностью электрическим Golf на головном предприятии в Вольфсбурге из-за масштабной программы сокращения расходов. Об этом сообщает Reuters.

"Я знаю, что Golf значит для Volkswagen и Вольфсбурга. Именно поэтому это решение далось нам нелегко. Но сейчас мы просто не можем позволить себе продолжать эти работы", – сказал глава компании Томас Шефер.

В производственном совете Volkswagen заявили, что приостановка разработки не отразится на сроках выпуска электрического Golf, а потерянное время компенсируют.

Электрический Golf, известный как ID. Golf, все еще планируют выпустить в числе первых моделей на новой программной архитектуре SSP. Платформа относится к следующему поколению. За счет унификации она упростит конструкцию автомобилей и снизит затраты на производство.

Запуск платформы изначально был запланирован на 2026 год. В Volkswagen рассчитывают, что SSP сделает электромобили концерна более конкурентоспособными на фоне усиления китайских производителей в Европе.

Volkswagen AG находится под угрозой исчезновения, указывали ранее СМИ. Уточнялось, что топ-менеджеры пришли к мнению, что ситуация стала критической. Указывалось, что четыре завода компании в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме могут прекратить работу: компания не гарантирует им конкурентоспособную загрузку мощностей с 2031–2034 годов. Для этих площадок будут рассматриваться альтернативные варианты использования.

Читайте также


транспортавтоза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика