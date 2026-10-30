Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

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Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Об этом сообщили в правительстве.

Решение принято, чтобы обновленный состав кабмина выполнял поручения Владимира Путина, обеспечивал экономический рост и технологическое развитие, достигал результатов нацпроектов и национальных целей развития.

Первый вице-премьер Денис Мантуров, помимо прежних направлений, будет координировать ряд новых нацпроектов, а также создание и функционирование системы маркировки товаров. В его ведение передана Федеральная служба по аккредитации. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, помимо прочего, уполномочена координировать работу над новыми проектами "Семья", "Кадры" и другими.

Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко будет отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития, а вице-премьер Андрей Никитин – за развитие транспорта и транспортной инфраструктуры. При этом вице-премьер Александр Новак будет отвечать за платформенное развитие экономики, координацию политики в сфере производительности труда, кредитной и денежной политики в установленных сферах.

К полномочиям вице-премьера Дмитрия Патрушева добавляется руководство проектами "Экологическое благополучие" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". При этом полномочия вице-премьера Алексея Оверчука не изменились – за ним сохраняются задачи по координации государственной политики в сфере интеграции на евразийском пространстве.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова будет в том числе курировать методологическое обеспечение реализации и актуализации единого плана по достижению утвержденных президентом национальных целей развития. При этом вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в новой должности продолжит отвечать за финансовый блок, включая координацию Минфина, ФНС, ФТС и другие ведомства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин вместе с прежними направлениями будет координировать комиссию по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий. Кроме того, вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет отвечать за цифровое преобразование государственного управления и цифровое развитие.

Таким образом, после изменения структуры правительства премьер-министр России будет работать с 11 заместителями. При этом президент РФ не планирует отдельных встреч с новыми членами правительства. В Кремле добавляли, что все вице-премьеры и так постоянно находятся в контакте с Путиным.

