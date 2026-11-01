Врач Фургал: людям с аллергией на рыбу нельзя есть красную икру

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Красная икра подходит не всем: людям с аллергией на рыбу от нее необходимо полностью отказаться, а при некоторых хронических заболеваниях употреблять продукт можно только после консультации с врачом. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт, ассистент Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Анна Фургал.

По словам специалиста, красная икра противопоказана при аллергии на рыбу. Особую осторожность следует соблюдать людям с повышенным артериальным давлением и хроническими заболеваниями почек любой стадии. Врач также рекомендовала отказаться от продукта при обострении панкреатита и холецистита.

"Абсолютное табу – аллергия на рыбу. С осторожностью и только с разрешения врача – гипертоникам, людям с любой стадией хронической болезни почек – из-за нагрузки на клубочковый аппарат, при панкреатите и холецистите в стадии обострения", – отметила терапевт.

Ранее в Росрыболовстве заверили, что запасов красной икры должно хватить к Новому году. В ведомстве отметили, что поставками на внутренний рынок занимаются многие компании, в том числе государственная АО "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания", обеспечивающая доступные объемы рыбы и икры.