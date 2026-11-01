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Sohu: Зеленский боится мира с Россией из-за угрозы политического краха

В Китае объяснили, почему Зеленский боится мира с Россией

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта с Россией, поскольку прекращение боевых действий поставит под угрозу его политическое будущее. К такому выводу пришел автор публикации китайского издания Sohu.

В материале утверждается, что перемирие откроет путь к выборам и вновь привлечет внимание к проблемам, которые остаются нерешенными на Украине. Среди них автор назвал коррупцию, ошибки государственного управления и вопросы о расходовании иностранной военной помощи. По мнению обозревателя, продолжение конфликта позволяет Зеленскому сохранять статус лидера военного времени.

"Он понимает, что мир будет означать для него полный крах", – говорится в статье.

Еще одним фактором названы финансовые обязательства Киева перед западными партнерами. Как отмечается в публикации, пока продолжаются боевые действия, Украина может откладывать выплаты по долгам, тогда как после установления мира вопрос об их погашении станет более острым.

Автор также считает, что западные государства не заинтересованы в завершении конфликта на нынешних условиях. По его версии, европейские страны направили Украине сотни миллиардов долларов, рассчитывая ослабить Россию. Поэтому прекращение боевых действий без достижения поставленных целей стало бы для них серьезным политическим поражением.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Зеленский пытается договориться с европейскими партнерами об условиях ухода с поста. По мнению сенатора, украинский лидер стремится сохранить политическое лицо и избежать ответственности за действия в период своего президентства.

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