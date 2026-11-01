Два человека погибли в аварии с трактором в Саратовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и трактора в Марксовском районе Саратовской области, сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла 1 ноября около 18:00 по московскому времени рядом с селом Вознесенка. На дороге столкнулись трактор "Кировец" под управлением мужчины 1974 года рождения и автомобиль ВАЗ 2114, за рулем которого также находился мужчина.

Погибли оба человека, находившиеся в легковушке, – водитель и пассажир.

Сотрудники полиции сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в подмосковной Балашихе легковой автомобиль столкнулся с припаркованным грузовиком. Погиб пассажир легкового автомобиля в возрасте 36 лет. 42-летнего водителя легкового автомобиля доставили в больницу.

