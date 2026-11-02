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02 ноября, 08:10

Общество

Ночь на 2 ноября стала одной из самых холодных в Москве с начала осени

Фото: foto.mos.ru

Прошедшая ночь, 2 ноября, стала одной из пяти самых холодных в столице с начала осени 2026 года. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

На главной метеостанции города на ВДНХ температура опустилась до плюс 1,4 градуса. В районе Тушино температура составила плюс 1,3 градуса, а в центре Москвы на Балчуге – плюс 1,7.

Тем не менее самой холодной с начала осени оказалась ночь на 1 ноября. Тогда на ВДНХ зафиксировали минус 0,8 градуса. В пятерку также вошли ночи на 20 октября (минус 0,1), 28 октября (плюс 0,4) и 21 октября (плюс 0,9).

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 2-го числа в Москве не ожидается осадков, однако небо будет затягивать облаками. В течение дня возможны прояснения. Дневная температура составит от 5 до 7 градусов тепла. После захода солнца воздух остынет. Ночью термометры покажут до минус 1 градуса.

3 ноября, по данным синоптиков, погоду определит холодный атмосферный фронт: небо станет еще более пасмурным, местами пройдут небольшие осадки смешанного типа. Под утро температура составит от минус 2 до плюс 1 градуса, днем будет не выше 2–5 градусов выше нуля.

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