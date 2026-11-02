"Мосбилет" подготовил подборку спектаклей для детей разных возрастов

Фото: Детский театр эстрады

Сервис "Мосбилет" представил подборку театральных постановок для юных зрителей – от музыкальных сказок для малышей до спектаклей по произведениям школьной программы. В афишу вошли истории о дружбе, приключениях и волшебстве, а также постановки, которые помогут старшеклассникам познакомиться с классической литературой на сцене, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Детский музыкальный театр юного актера

"Секрет настоящей дружбы" – 8 ноября, 0+

На сцене "Экспромт" покажут историю о трех неразлучных друзьях, которые любят петь, прыгать и веселиться. В их необычном мире деревья свисают с неба цветными зонтами, кочки напоминают огромные мячи, а трава мягкая, как облако. Но под землей живет Крот, который вместо знакомства с остальными обитателями решает схитрить. Юные зрители узнают, сможет ли настоящая дружба выдержать такое испытание.

"Федорино горе" – 28 ноября, 0+

Спектакль на Малой Дмитровке поставят по мотивам сказки Корнея Чуковского. После того как от Федоры сбегают посуда, простыня и подушки, героиня отправляется на поиски пропажи. Артисты перевоплотятся в сковородки, чашки, ложки и котов, чтобы рассказать маленьким зрителям веселую и поучительную историю.

Московский детский театр эстрады

"Баба-яга и новогодний переполох" – 27 ноября, 6+

Действие спектакля развернется в волшебном лесу накануне Нового года. Зайцы, белочки, ежики и бурундук пишут письма Деду Морозу, надеясь получить подарки, но банда разбойников собирается сорвать праздник. Для этого они хотят использовать Бабу-ягу и похитить новогодние подарки из дома зимнего волшебника.

Когда даже сильные чары не помогают, разобраться в происходящем сможет только Совесть. От нее зависит, удастся ли спасти праздник.

"Вождь краснокожих" – 22 ноября, 6+

Музыкальная комедия создана по мотивам рассказа О. Генри. Двое молодых авантюристов с Дикого Запада похищают сына богатого горожанина, рассчитывая получить выкуп. Однако мальчик оказывается не по годам изобретательным и неуправляемым сорванцом. Назвав себя вождем краснокожих, он втягивает похитителей в бесконечные игры и превращает их жизнь в череду испытаний.

Знакомый сюжет дополнят музыка, танцы и юмор.

Театр кошек Куклачева

"Кот и повар. При участии Юрия Куклачева" – 1, 4, 8, 10, 15 и 17 декабря, 0+

Музыкальная постановка Владимира Куклачева перенесет зрителей в сказочный мир, где главными артистами станут кошки. Они продемонстрируют ловкость и характер, а компанию им составят пять веселых поварят. Вместе пушистые участники представления создадут динамичное семейное шоу.

Театр "Уголок дедушки Дурова"

"История хрустальной туфельки" – 8, 20 и 21 ноября, 0+

Постановка по мотивам "Золушки" Шарля Перро расскажет о бедной девушке, которой хрустальная туфелька помогла обрести счастье. Злая мачеха и завистливые сестры будут мешать героине, а помогать ей станут животные.

На сцене появятся ослик, енот, лиса, кошки, собаки, пони, сибирские рыси, морской лев, голуби, попугаи, пеликан, козы, дикобразы, бегемот, обезьяны, волки, медведь и слон. В спектакле также предусмотрены зрелищные превращения, декорации и музыкальные номера.

Московский детский музыкально-драматический театр "Поколение"

"Три медведя" – 12 декабря, 0+

Музыкальный спектакль поставлен по мотивам сказки Льва Толстого. В этой версии главную героиню зовут Варвара. Девочка подружится с медведями, а новые персонажи помогут ей и ее друзьям подготовиться к встрече зимы.

В постановке использованы неожиданные сюжетные ходы, зажигательная музыка и красочные костюмы. Либретто написал бывший художественный руководитель театра Геннадий Чихачев, музыку создал его постоянный соавтор – композитор Владимир Качесов.

"Басни дедушки Крылова" – 6 декабря, 0+

В спектакле под аккомпанемент симфонического оркестра театра оживут персонажи басен Ивана Крылова. Зрители встретят лисицу, которая лестью выманила сыр у вороны, мартышку, не сумевшую разобраться с очками, и собак, поссорившихся из-за пустяка.

Историю покажут глазами Журавленка – наивного и любопытного малыша, который только начинает познавать мир. Такой взгляд поможет юным зрителям по-новому увидеть знакомые сюжеты.

Спектакли по школьной программе

Для учеников старших классов "Мосбилет" также собрал постановки по произведениям русской классики. В подборку вошли "Горе от ума" в театре "Сфера", "Преступление и наказание" в Московском театральном центре "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина и "Герой нашего времени" в Театре имени Моссовета.

Такие спектакли помогут вспомнить прочитанное перед сочинениями и экзаменами, а также обсудить с близкими и друзьями поступки героев и смыслы произведений.

Ранее сообщалось, что с 4 по 8 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах будет открыта "Фабрика мультфильмов", где дети и взрослые смогут попробовать себя в создании анимации, а с 6 по 15 ноября программы фестиваля будут доступны онлайн по всей России.