Тематический поезд в честь 25-летия карты москвича запустили в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 25-летию карты москвича. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса города.

В вагонах пассажиры смогут изучить историю карты и ее развития, увидеть, кто стоит за проектом и как производят карту сейчас, а также познакомиться с ее возможностями.

Кроме того, граждане могут узнать интересные факты. Например, какие фамилии чаще всего встречаются среди держателей карт и что общего между первым впечатлением о незнакомом человеке и упаковкой карты москвича. В каждом вагоне можно проследить, как за последние 25 лет менялись город и повседневные привычки его жителей.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что вместе с коллегами из департамента информационных технологий (ДИТ) реализовано несколько сервисов для владельцев карт москвича. В частности, пассажиры уже совершили более 7,5 миллиона проходов в городской транспорт по биометрии с привязанной картой москвича.

Ранее ДИТ представил международное исследование, согласно которому карта москвича стала одной из наиболее функциональных в мире. Всего эксперты проанализировали 58 социальных карт из 33 стран мира. Специалисты смотрели на их функциональность, число льготных категорий, форматы цифровизации систем поддержки и наличие программ лояльности.