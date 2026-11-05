Москва ответит на высылку российских дипломатов из Австрии

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Россия подготовит ответ на высылку российских дипломатов из Австрии, однако параметры и сроки ответных мер пока не раскрываются. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва всегда отвечает на любые недружественные действия. При этом формы реакции зависят от конкретной ситуации.

Замглавы МИД России подчеркнул, что не считает нужным предвосхищать ответ австрийской стороне. Любинский отметил, что "всему свое время и место".

23 октября МИД Австрии объявил четырех дипломатов из России персонами нон грата и потребовал, чтобы они покинули страну. Как пояснили в ведомстве, решение принято на основании данных национальных спецслужб, а действия дипломатов несовместимы с их статусом. Однако конкретных доказательств предоставлено не было.

