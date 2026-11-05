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05 ноября, 18:21

Экономика

Поставки одежды из США в РФ в сентябре упали до минимума за 14 месяцев

Фото: depositphotos/tommich​

Поставки одежды из США в Россию в сентябре снизились на 17% в месячном выражении, достигнув минимальных значений за 14 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

Сентябрьский объем экспорта составил 3,03 миллиона долларов – это минимум с июля 2025 года. В годовом выражении поставки снизились на 11%. При этом по итогам трех кварталов суммарный экспорт одежды из США в РФ вырос в 1,7 раза, до 35,9 миллиона долларов.

Основу сентябрьских закупок составила женская повседневная одежда на 1,2 миллиона долларов. Это костюмы, шорты, юбки, комбинезоны, брюки, жакеты и другое. Майки и фуфайки были ввезены на 915 тысяч долларов, части одежды – на 524 тысячи.

Кроме того, в сентябре Соединенные Штаты поставили в Россию обуви на 1,5 миллиона долларов – минимальный объем с февраля 2026 года. В месячном и годовом выражении стоимость поставок снизилась на 13%. При этом суммарный экспорт обуви за три квартала вырос в 1,6 раза – до 15,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что в сентябре Россия резко увеличила поставки сладкой газировки в США. Экспорт вырос на 65% в месячном выражении, достигнув почти 366 тысяч долларов. За 9 месяцев поставки такой продукции американской стороне составили 2,4 миллиона долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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