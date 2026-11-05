В Москве на следующей неделе ожидается волна теплой и сухой погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале следующей недели в Москве заметно потеплеет, а осадки прекратятся. Такие погодные изменения станут заметны уже 9–10 ноября, рассказала "Ридусу" главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в выходные, 7 и 8 ноября, в столичном регионе сохранится холодная погода: местами возможны снег и гололедица. Самым холодным днем станет 7 ноября. Ночью в Москве температура составит минус 1–2 градуса, в области – минус 1–6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 1–3 градусов в столице и плюс 1–6 градусов по региону. Будет облачно.

В ночь на воскресенье, 8 ноября, местами пройдет небольшой снег, днем возможны незначительные осадки. Днем погода существенно не изменится, ночью станет немного теплее, но снег и гололедица сохранятся.

"Уже в начале следующей недели ожидаются антициклон и волна относительно теплой погоды без осадков. Ветер разворачивается, к нам будут поступать воздушные потоки с юга. Поэтому температура будет чуть выше климатической нормы", – отметила Позднякова.

По ее прогнозу, в ночные часы температура будет составлять минус 2–3 градуса, днем – плюс 2–7 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на 7 ноября будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Между тем, синоптики рассказывали, что первый в сезоне снег был зафиксирован на базовой метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ. Кроме того, первый временный снежный покров высотой 1 сантиметр наблюдался на метеостанции подмосковного Дмитрова.