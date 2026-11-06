Руспродсоюз: яблоки стали самым подешевевшим продуктом в октябре

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Яблоки в октябре стали самым подешевевшим продуктом в России, цены за месяц снизились на 7,5% – до 141,8 рубля за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Руспродсоюз.

Кроме того, по данным организации, в пятерку самых подешевевших продуктов вошли морковь со снижением цены на 5,2%, лук – на 4,7%, капуста – на 4,2% и сахар – на 2,6%.

Ранее сообщалось, что цены на куриные яйца в России остаются стабильными и в пределах инфляции. В Росптицесоюзе подчеркнули, что птицеводческие предприятия работают в штатном режиме и полностью обеспечивают потребности страны.

При этом мировые цены на бананы могут вырасти из-за Эль-Ниньо и военных действий на Ближнем Востоке. Производство тропических фруктов становится все более затратным на фоне экстремальных погодных условий и геополитических потрясений.