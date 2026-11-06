В Якутске мошенники обманули пожилого научного сотрудника на 19,5 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Якутске 80-летний научный сотрудник лишился 19,5 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Саха (Якутия).

По данным ведомства, злоумышленники позвонили пожилому мужчине и представились сотрудниками органов безопасности. С сентября по конец октября они убеждали его отдать курьеру деньги и золото. В итоге пострадавший передал 19,5 миллиона рублей.

В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы найти и задержать участников схемы.

Ранее пенсионерка из Усть-Илимска Иркутской области лишилась 26 миллионов рублей, полагая, что разговаривает с главой региона. Губернатор области Игорь Кобзев уточнил, что его цифровой двойник стал инструментом для введения в заблуждение. Неоднократно злоумышленники использовали его для обмана людей.