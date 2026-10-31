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31 октября, 09:42

Происшествия

В Щелкове задержали пособника мошенников, похитивших у пенсионерки более 1,1 млн руб

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Щелкове полицейские задержали 26-летнего пособника телефонных мошенников, похитивших у 74-летней женщины свыше 1,1 млн рублей. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, схема обмана была многоступенчатой. Сначала потерпевшей позвонили неизвестные и под предлогом записи на замену ключей для домофона выманили код из СМС-сообщения. Затем с пенсионеркой связались якобы сотрудники Роскомнадзора, которые заявили, что преступники захватили ее учетную запись на портале "Госуслуги" для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате женщина согласилась отдать курьеру накопленные деньги, чтобы уйти от уголовной ответственности. Только после выполнения всех действий она поняла, что стала жертвой мошенников, и написала заявление.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали москвича, который выступал в роли курьера. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление и мошенничестве. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются личности других участников схемы.

Ранее пенсионерка из Москвы за четыре месяца общения с телефонными мошенниками лишилась свыше 12,5 миллиона рублей. Она стала жертвой нескольких проверок от якобы правоохранителей. Аферисты запугали женщину тем, что ее квартира продана, а деньги направлены на финансирование преступности.

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