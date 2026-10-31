Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Современную пешеходную навигацию установили к храму Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Навигационные конструкции появились вдоль Пречистенской набережной, Соймоновского проезда, улицы Волхонки и на территории храма Христа Спасителя. Теперь к нему ведут 19 модулей, 7 стендов, 5 новых городских указателей, 4 стойки и 116 информационных полей. Работы проводились с августа по сентябрь.

Новые стенды отличаются увеличенной площадью и современным дизайном. На них также размещаются детальные карты местности, навигационные данные и сведения о ключевых социально значимых объектах.

Отсканировав специальные QR-коды, горожане могут больше узнать о достопримечательностях и построить маршрут к ним. Информация на указателях дублируется на русском и английском языках.

Особое внимание уделили доступности: информация на стендах адаптирована и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

29 октября ремонтно-реставрационные работы в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя, который является главным и самым большим православным храмом России, были завершены. Реставрация заняла 3 года. В ней участвовали более 500 специалистов: каменщики, кровельщики, плотники, реставраторы по бронзе и позолоте, художники, высотники, альпинисты, конструкторы.

