Собянин объявил о завершении реставрационных работ в храме Христа Спасителя

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

Ремонтно-реставрационные работы в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя, который является главным и самым большим православным храмом России, завершены. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Реставрация заняла 3 года. В ней участвовали более 500 специалистов: каменщики, кровельщики, плотники, реставраторы по бронзе и позолоте, художники, высотники, альпинисты, конструкторы.

Вместе с опытными мастерами работали студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Объем работ охватил монтаж сложных конструкций лесов и тонкую работу с декоративными элементами крестов.

Самый большой объем работ пришелся на фасады. Стены промыли – всего 15 тысяч квадратных метров, швы расчистили и обработали защитными составами. Затем специалисты проверили почти 64 тысячи мраморных панелей.

Трещины заделали, сколы устранили, поврежденные участки восстановили. Несколько утраченных элементов заменили новыми, изготовленными по индивидуальному заказу.

Фасады также проверили на скрытые пустоты за облицовкой. В местах, где их нашли, применили инъектирование: просверлили более 29 тысяч отверстий и под давлением заполнили специальными составами. Это должно обеспечить надежность стен на долгие годы.

Во всех звонницах внутренние помещения заново оштукатурили и покрасили в белый цвет, соответствующий историческому оттенку. Металл ограждений, лестниц и потолков очистили от грязи и ржавчины, обработали защитными средствами и покрасили в черный цвет.

Куполам звонниц уделили особое внимание. Для безопасной работы на высоте построили леса общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Металлическую обрешетку куполов полностью отремонтировали, поврежденные детали заменили, конструкцию обработали гидрофобными и антикоррозийными составами.

На финальном этапе купола покрыли нержавеющей сталью с напылением из нитрида титана, которое дает золотой цвет и не тускнеет со временем. Для куполов изготовили и установили новые навершия.

Все четыре смотровые площадки собора, которые ежегодно принимают тысячи москвичей и туристов, привели в порядок. Для безопасности и комфорта гостей сделали новую прочную стяжку, выполнили гидроизоляцию, уложили современный утеплитель и восстановили мощение.

Облик площадок сохранили: старые плиты очистили и вернули на место, новыми материалами заменили только сильно поврежденные элементы.

Отдельного внимания потребовала надвратная колокольня. Горельефы "Спас нерукотворный", "Священномученик Александр", "Святейший Патриарх Тихон" и "Великомученица Елизавета", а также бронзовые горельефы над входом с ликом Спасителя и сценой Преображения Господня очистили и отполировали.

Покрытие купола колокольни, как и на звонницах, заменили на нержавеющую сталь с напылением нитрида титана. Старое навершие заменили новым, после чего крест колокольни позолотили сусальным золотом.

Покрытие кровли и закомар собора заменили полностью. Для этого на стилобате храма развернули временную кровельную мастерскую. Там вручную нарезали металл нужной формы – около 14 тысяч составных элементов.

Самым сложным участком стал главный купол диаметром почти 30 метров и высотой около 27 метров. На нем соорудили усиленные леса из 35 ярусов. Конструкция выдерживала тяжелые элементы декора и позволяла работать в любых погодных условиях.

В отличие от звонниц и надвратной колокольни, главный купол полностью разбирать было нельзя: прямо под ним находится свод храма с фресками, которые могли пострадать от малейшего дождя. Поэтому старое покрытие снимали небольшими фрагментами, участок на замену изготавливали в мастерской и подгоняли на месте.

Для главного купола использовали нержавеющую сталь с нитридом титана. Общий вес обновленного покрытия составил около 15 тонн.

Работы завершил монтаж отреставрированных и позолоченных декоративных элементов крестов главного купола и четырех звонниц. С крестов на высоте 100 метров сняли около 500 накладных декоративных деталей. Вес каждой в среднем составляет 20 килограммов, наиболее крупных – до 40 килограммов. В восстановлении участвовали 20 специалистов.

Сначала элементы обработали специальным раствором и запаяли трещины. Затем на каждую деталь нанесли шесть слоев защитных покрытий, просушивая каждый в течение 48 часов. После этого детали покрыли сусальным золотом. На это потребовалось почти 2 килограмма золота 960-й пробы.

"Сложнейший проект, объединивший сотни лучших специалистов, успешно завершен. Главный храм страны вновь сверкает белизной фасадов и золотом куполов", – подчеркнул Собянин.

Ранее в столице завершили первый этап комплексной реставрации храма Воскресения Словущего с Никольским приделом на Крутицком подворье. Специалисты привели в порядок первый этаж и подвальное помещение – подклет. Они усилили фундаменты, сделали гидроизоляцию стен и столбов, восстановили белокаменную и кирпичную кладку.