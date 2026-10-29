Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 09:50

Наука

Активность Солнца опустилась до небывало низких значений

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Солнечная активность опустилась до крайне низких значений, хотя на звезде по-прежнему сохраняются активные центры. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Математический индекс вспышек в настоящее время составляет 0,0 из 10. Ученые отметили, что после недели колебаний вспышечная активность окончательно пошла на спад: график солнечных вспышек превратился в ровную линию без всплесков. Там также указали, что активность "камнем упала на дно".

На изображениях Солнца при этом видны активные центры. В частности, левый край звезды светится так ярко, что, как указали в лаборатории, "глазам больно". Там предположили, что это уже "просто иллюминация".

Геомагнитная активность несколько дней держалась на повышенном уровне, но так и не достигла бурь или сильных возмущений. Согласно математическим моделям, 31 октября ожидается магнитная буря слабого или среднего уровня.

Ранее в Институте прикладной геофизики обратили внимание на низкую вспышечную активность Солнца, однако не исключили вспышки класса М. Исследователи уточнили, что на Солнце и Земле продолжается "зеленая полоса". Последняя зарегистрированная вспышка была класса С.

Врач рассказал, как магнитная буря может повлиять на самочувствие

Читайте также


наука

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика