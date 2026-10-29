Активность Солнца опустилась до небывало низких значений

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Солнечная активность опустилась до крайне низких значений, хотя на звезде по-прежнему сохраняются активные центры. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Математический индекс вспышек в настоящее время составляет 0,0 из 10. Ученые отметили, что после недели колебаний вспышечная активность окончательно пошла на спад: график солнечных вспышек превратился в ровную линию без всплесков. Там также указали, что активность "камнем упала на дно".

На изображениях Солнца при этом видны активные центры. В частности, левый край звезды светится так ярко, что, как указали в лаборатории, "глазам больно". Там предположили, что это уже "просто иллюминация".

Геомагнитная активность несколько дней держалась на повышенном уровне, но так и не достигла бурь или сильных возмущений. Согласно математическим моделям, 31 октября ожидается магнитная буря слабого или среднего уровня.

Ранее в Институте прикладной геофизики обратили внимание на низкую вспышечную активность Солнца, однако не исключили вспышки класса М. Исследователи уточнили, что на Солнце и Земле продолжается "зеленая полоса". Последняя зарегистрированная вспышка была класса С.