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30 октября, 19:14

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ТАСС: экс-участник "Дома-2" Наумов задержан по делу о хищении выплат участникам СВО

Экс-участник "Дома-2" Наумов задержан по делу о хищении выплат участникам СВО – СМИ

Фото: depositphotos/Irusetka.yandex.ru

Бывшего участника шоу "Дом-2" Андрея Наумова задержали в Перми по делу о хищении выплат участникам спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Он был в составе преступной группы, похищавшей деньги у контрактников. Сейчас идет предварительное расследование", – говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в конце 2016 года Наумов принимал участие в "Доме-2", а в начале 2017-го покинул шоу после задержания по подозрению в вымогательстве. Преступную группу из семи человек, куда входил Наумов, задержали в июле 2026 года. Правоохранители считают, что она похитила деньги у бойцов СВО на общую сумму около 19 миллионов рублей.

Злоумышленники искали потенциальных бойцов в Перми и Пермском крае, убеждали заключить контракт, после чего сопровождали при оформлении документов. Они сообщали кандидатам, что за определенную плату обеспечат службу в тыловых подразделениях, а затем склоняли их к передаче доступа к банковским картам, на которые приходили выплаты.

В зависимости от роли задержанные обвиняются в совершении преступлений по статьям о мошенничестве, организации преступного сообщества и о подкупе или принуждении к уклонению от дачи показаний. Шестерых участников группы, в том числе Наумова, заключили под стражу.

Ранее сотрудники полиции вместе с ФСБ и СК пресекли схему хищения выплат, адресованных участникам СВО. Задержания прошли в Московской и Ростовской областях, Калмыкии и Донецкой Народной Республике. Средний ущерб по каждому эпизоду оценивался в 900 тысяч рублей.

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