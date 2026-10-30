Лавров заявил о попытках ЕС "втиснуться" в переговоры по Украине

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Европейские страны стремятся получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако их реальный вклад в этот процесс пока остается под вопросом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания глав МИД G20 в Атланте.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, европейские государства не хотят, чтобы переговоры проходили исключительно между Россией и США.

"То, что европейцы хотят втиснуться в переговорный процесс, это всем заметно", – сказал Лавров.

Также на пресс-конференции глава МИД России заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если хочет провести переговоры с Владимиром Путиным. При этом, по словам Лаврова, позиция украинского лидера по вопросу нанесения ударов по российской территории не способствует подготовке возможных переговоров в Абу-Даби.