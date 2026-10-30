Сергей Собянин подвел итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин подвел итоги восьмого международного ИТ-конкурса "Лидеры цифровой трансформации", сообщив, что в 2026 году на него зарегистрировались рекордные 11 542 человека.

"Число командных заявок достигло 1 828 – на 33% больше, чем в 2025-м. Участники были из всех 89 регионов России и 40 зарубежных стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Омана, Иордании, Китая, Кении, Нигерии и Эфиопии", – написал он в МАХ.

Городские ведомства и компании подготовили для конкурсантов по 10 задач – от цифрового проектирования озеленения Москвы до роботизации складов и аэропортов. Например, Центр диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения предложил создать сервис анализа медснимков, а для Московского транспорта участники создавали систему обнаружения для поездов метро на основе данных 3D-лидара.

За время проведения хакатона его участниками стали более 60 тысяч человек, которые разработали свыше 4 тысяч ИТ-решений. Авторы самых перспективных смогли внедрить свои разработки на практике.

Ранее сообщалось, что 7–8 ноября в столице пройдет хакатон "Мос.Хаб". К участию приглашаются молодые ИТ-специалисты и студенты профильных направлений. Ведущие отраслевые компании и эксперты подготовили пять практических задач разного профиля. Конкурсантам предложат выбрать одну из них и создать прототипы цифровых решений для города.

