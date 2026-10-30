Стилист Рогов: брюки максимальной длины станут трендом зимнего сезона

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Стилист Александр Рогов назвал актуальный фасон брюк на осенне-зимний сезон 2026 года. Об этом ведущий программы "Модный приговор" написал в своем телеграм-канале.

По словам стилиста, в моде будут модели максимальной длины, которые полностью закрывают обувь и мягко ложатся поверх нее, образуя небольшие складки.

Ранее стилист Владислав Лисовец назвал воротник одним из главных акцентов в гардеробе сезона осень-зима и посоветовал обратить внимание на объемные модели, стойки, банты и воротники Арлекино.

В свою очередь, стилист Мария Шеди рассказала, как сохранить стильный образ в холодную погоду: она рекомендовала правильно сочетать облегающие и свободные вещи, использовать контраст фактур, длинные шарфы и акцентные головные уборы.

Среди других советов эксперта – добавить аксессуары с леопардовым принтом, подчеркнуть талию широким кожаным ремнем и следить за балансом объемов в одежде.

