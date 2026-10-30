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30 октября, 23:08

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РИА Новости: Бразилия потребовала от Аргентины объяснений из-за дела Болсонару

Бразилия потребовала объяснений от Аргентины из-за помощи Болсонару – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Leandro Chemalle

Бразильское правительство выразило недовольство действиями Аргентины, связанными с отъездом бывшего кандидата в президенты Флавиу Болсонару в США. Для обсуждения ситуации в министерство иностранных дел Бразилии вызвали временную поверенную в делах Аргентины Марию Эмилию Кортес. Об этом РИА Новости сообщили источники в бразильском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча состоялась 29 октября. Аргентинского дипломата принял директор департамента Южной Америки Жоау Марселу Галвау де Кейрос. Бразильская сторона попросила ее дать объяснения по поводу возможной помощи, которую Буэнос-Айрес мог оказать Болсонару.

При этом представители ведомства дали понять, что не намерены добиваться дальнейшего обострения отношений с Аргентиной.

После поражения в президентских выборах Болсонару пересек аргентинскую границу. Оттуда он вылетел частным самолетом в США, сделав промежуточную остановку в Эквадоре. Отъезд произошел после решения судьи Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса. Тот постановил изъять у Болсонару паспорта и запретил ему покидать страну в рамках расследования дела об отмывании денег.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. По официальным данным избиркома, Лула да Силва получил 51,79% голосов, а Болсонару – 48,21%.

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