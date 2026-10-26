Трамп заявил о сомнениях в честности выборов в Бразилии

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Президент США Дональд Трамп усомнился в честности президентских выборов в Бразилии, отметив, что их итоги выглядели сфальсифицированными. При этом в беседе с журналистами американский лидер подчеркнул, что не поддерживал ни одного из кандидатов.

Отвечая на вопрос об итогах голосования, он назвал выборы ужасными и заявил, что происходившее выглядело как очередная фальсификация.

"Это выглядело как очередные фальсифицированные выборы. Это выглядело так коррумпированно, так ужасно", – заявил глава государства.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с Лулой да Силвой.

Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел 25 октября. По итогам обработки протоколов, победу на них одержал действующий лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Он набрал 51,75% голосов.