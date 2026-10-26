Покупатели пожаловались на трещины на дисплее нового iPhone Duo

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Покупатели пожаловались на неисправности нового iPhone Duo, указывая, что на его экране появляются трещины через несколько часов использования. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"iPhone Duo, один из крупнейших новых продуктов Apple за последние годы, вызывает все больше жалоб со стороны покупателей", – указано в сообщении.

По данным агентства, некоторые пользователи замечали хруст при раскладывании смартфона, после чего вдоль центрального сгиба появлялась крупная трещина.

Издание подчеркнуло, что инцидент является "неприятным ударом по репутации Apple", учитывая, что компания потратила более 10 лет на разработку устройства.

Ранее компания Apple расширила сотрудничество с американскими компаниями, которые поставляют материалы и компоненты для смартфонов iPhone Duo и iPhone 18 Pro. В рамках программы поддержки американского производства компания начала сотрудничество с базирующейся в Пенсильвании Perryman Company – она будет поставлять Apple титан, в том числе для iPhone Duo.

