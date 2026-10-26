Путин рекомендовал подумать о создании парков такси с фиксированными детскими тарифами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин рекомендовал властям субъектов России изучить опыт Мордовии по созданию парков легкового такси для перевозок пассажиров с детьми. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о распространении в субъектах РФ опыта Республики Мордовия по формированию парка автомобилей легкового такси для осуществления перевозок пассажиров с детьми с фиксированным тарифом на такие перевозки", – указано в тексте документа.

Кроме того, глава государства призвал регионы развивать в крупных городах услуги краткосрочной аренды семейных автомобилей. Речь идет о машинах, оснащенных детскими удерживающими системами, для совершения семейных поездок.

Отдельный пункт поручений касается поддержки многодетных матерей. Региональным властям предложено рассмотреть вопрос о предоставлении им льгот при обучении управлению авто.

Ранее Минтранс России совместно с сервисом "Яндекс Такси" разработал и утвердил дорожную карту по повышению доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми. В рамках дорожной карты планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлечь водителей для перевозок семей с детьми.

