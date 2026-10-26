Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 21:13

Транспорт
Главная / Новости /

Путин рекомендовал подумать о создании парков такси с фиксированными детскими тарифами

В России могут появиться парки такси с фиксированными детскими тарифами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин рекомендовал властям субъектов России изучить опыт Мордовии по созданию парков легкового такси для перевозок пассажиров с детьми. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о распространении в субъектах РФ опыта Республики Мордовия по формированию парка автомобилей легкового такси для осуществления перевозок пассажиров с детьми с фиксированным тарифом на такие перевозки", – указано в тексте документа.

Кроме того, глава государства призвал регионы развивать в крупных городах услуги краткосрочной аренды семейных автомобилей. Речь идет о машинах, оснащенных детскими удерживающими системами, для совершения семейных поездок.

Отдельный пункт поручений касается поддержки многодетных матерей. Региональным властям предложено рассмотреть вопрос о предоставлении им льгот при обучении управлению авто.

Ранее Минтранс России совместно с сервисом "Яндекс Такси" разработал и утвердил дорожную карту по повышению доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми. В рамках дорожной карты планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлечь водителей для перевозок семей с детьми.

Законопроект о детских тарифах в такси внесут в Госдуму до конца года

Читайте также


властьтранспорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика