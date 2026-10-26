Китаец выманивал деньги у знакомых при помощи ИИ-видео о болезни отца

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Мужчина из Китая выманил у однокурсников и друзей более 1,7 миллиона юаней (255 тысяч долларов), придумав ложные истории и использовав искусственный интеллект для создания поддельных видео. Об этом сообщает издание "Пэнпай".

По данным полиции, начиная с 2019 года мужчина по фамилии Цзян неоднократно занимал деньги у знакомых под разными предлогами, включая инвестиции в технологии, свадьбу, покупку жилья и покрытие текущих расходов компании.

Позднее Цзян начал утверждать, что его отец болен раком и срочно нуждается в лечении, а затем что отец умер и необходимы деньги на похороны. Этими историями он пытался вызвать сочувствие, чтобы продолжать занимать средства. Для убедительности мужчина использовал ИИ для создания видео, на котором его отец якобы тяжело болен и лежит в постели.

На допросе Цзян признался в совершенных преступлениях и рассказал, что все полученные деньги потерял на фондовом рынке. Мужчина был задержан по подозрению в мошенничестве. В настоящее время расследование дела продолжается.

Ранее 65-летняя жительница Китая с помощью искусственного интеллекта создала в соцсетях образ 29-летнего врача и обманом получила от мужчины, с которым познакомилась, около 25 тысяч долларов. Следователи установили, что она использовала ИИ для изменения внешности и создания образа. Похищенные деньги китаянка тратила на косметические операции, уход за собой и одежду.

