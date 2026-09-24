SCMP: 65-летняя китаянка 5 лет выдавала себя за молодого врача с помощью ИИ

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65-летняя жительница Китая с помощью искусственного интеллекта создавала в соцсетях образ 29-летнего врача и обманом получила от мужчины около 25 тысяч долларов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

По данным издания, пострадавший познакомился с женщиной в 2021 году. Та представилась доктором престижной больницы и обещала помочь с получением контрактов на строительные работы. В соцсетях она публиковала тысячи видео, на которых с помощью ИИ выглядела молодой.

Мужчина начал ухаживать за вымышленным персонажем, хотя за несколько лет они ни разу не встретились лично. Женщина объясняла это запретом на отношения со стороны матери. Она требовала от него крупное приданое, а также покупку недвижимости.

За 5 месяцев потерпевший перевел ей около 25 тысяч долларов. Когда обещанные деловые связи так и не возникли, он обратился в полицию. Выяснилось, что женщина родилась в 1961 году, не имела медицинского образования и работала уборщицей в больнице.

Следователи установили, что она использовала ИИ для изменения внешности и создания образа молодого врача. Похищенные деньги китаянка тратила на косметические операции, уход за собой и одежду. До этого она уже была судима за мошенничество – в 2009 году ее приговорили к 4 годам тюрьмы.

Ранее британский Институт проблем безопасности искусственного интеллекта (The AI Security Institute, AISI) сообщил, что в ходе испытаний одна из моделей ИИ компании Anthropic пыталась обмануть разработчиков, создавая фейковые учетные записи и выдавая себя за человека. При этом в докладе уточняется, что до сих пор неясно, в какой степени модель осознавала, что действует против реальных людей.