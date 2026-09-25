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25 сентября, 10:28

Технологии

Positive Technologies обнаружила 11 уязвимостей в операционных системах Google и Apple

Фото: depositphotos/dedivan1923​

Специалисты Positive Technologies обнаружили 11 уязвимостей в операционных системах Google и Apple, что позволило корпорациям устранить проблемы с безопасностью. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.

Во время сентябрьского обновления Android и Google Pixel были устранены две уязвимости, которые представляли высокий уровень опасности. Первая позволяла злоумышленнику с помощью специально подготовленной NFC-метки без подтверждения владельца загрузить, установить и запустить приложение.

Вторая же давала уже установленной программе возможность без дополнительных разрешений изменить сетевые настройки смартфона, включая подключение к заданной Wi-Fi-сети, установку сертификата и изменение параметров прокси.

Кроме того, еще девять проблем обнаружили в экосистеме Applе. Они были связаны с конфиденциальностью и защитой пользовательских данных. Например, уязвимость в macOS могла дать возможность вредоносному приложению получить наиболее широкий доступ к самому устройству и его функциям, которые есть у системы.

В других случаях существовал риск удаления ключей доступа без подтверждения пользователя. Еще одну проблему нашли в ядре операционных систем Apple. Она могла привести к сбою устройства или повреждению памяти ядра.

Ранее стало известно, что некоторые владельцы iPhone столкнулись с проблемами после обновления операционной системы до iOS 27. В ряде случаев неполадки начинались еще до установки новой системы.

Телефон вместо iOS 27 предлагал загрузить версию 26.7, а затем выдавал ошибку и не позволял продолжить обновление. По словам пользователей, после таких попыток устройство иногда переставало работать и фактически превращалось в "кирпич".

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