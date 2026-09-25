Джигурда заявил, что перестал общаться с Волочковой из-за ультиматума жены

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Жена актера Никиты Джигурды олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина запретила мужу общаться с балериной Анастасией Волочковой. Об этом актер рассказал Пятому каналу.

По словам артиста, причиной такого решения стала ревность супруги.

"Она кошка. Она мне запретила с Волочковой любимой встречаться. Ультиматум поставила. Она очень ревнивая", – сказал Джигурда.

С условием Джигурда согласился, объяснив это тем, что любит жену. При этом, по словам актера, покладистым мужем он себя не считает.

Пара поженилась в феврале 2008 года. У супругов двое детей – сын Мик-Анжель-Крист 2009 года рождения и дочь Эва-Влада, родившаяся в 2010 году. В 2016-м случился развод, однако в феврале 2021-го они вновь зарегистрировали брак.

Ранее сообщалось, что суд в Москве запретил продажу масок с изображением Джигурды. С продавцов взыскали по 100 тысяч рублей. С соответствующими исками обратился сам актер. Впоследствии маркетплейс Ozon стал самостоятельно скрывать карточки с соответствующими товарами.