Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 17:48

Шоу-бизнес

Джигурда заявил, что перестал общаться с Волочковой из-за ультиматума жены

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Жена актера Никиты Джигурды олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина запретила мужу общаться с балериной Анастасией Волочковой. Об этом актер рассказал Пятому каналу.

По словам артиста, причиной такого решения стала ревность супруги.

"Она кошка. Она мне запретила с Волочковой любимой встречаться. Ультиматум поставила. Она очень ревнивая", – сказал Джигурда.

С условием Джигурда согласился, объяснив это тем, что любит жену. При этом, по словам актера, покладистым мужем он себя не считает.

Пара поженилась в феврале 2008 года. У супругов двое детей – сын Мик-Анжель-Крист 2009 года рождения и дочь Эва-Влада, родившаяся в 2010 году. В 2016-м случился развод, однако в феврале 2021-го они вновь зарегистрировали брак.

Ранее сообщалось, что суд в Москве запретил продажу масок с изображением Джигурды. С продавцов взыскали по 100 тысяч рублей. С соответствующими исками обратился сам актер. Впоследствии маркетплейс Ozon стал самостоятельно скрывать карточки с соответствующими товарами.

Читайте также


шоу-бизнес

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика