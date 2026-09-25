РИА Новости: пострадавшие есть среди спасенных с загоревшегося у берегов Камчатки судна

Фото: телеграм-канал SHOT

Пострадавшие есть среди спасенных с загоревшегося у берегов Камчатки судна "Триумф". Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.

В диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ также сообщили агентству, что капитана судна, который числился пропавшим без вести, удалось спасти.

Судно загорелось у берегов Камчатки 25 сентября. Эвакуировать удалось 25 из 29 членов экипажа. Их принял проходящий мимо корабль "Персей", который прибудет в Петропавловск-Камчатский утром 26 сентября для высадки людей на берег.

Еще три члена экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. К месту возгорания из Петропавловска-Камчатского направят спасательное судно "Суворовец".

