Пользователи Сети поспорили из-за теории о подмене Солнца на искусственное

Теория о том, что Солнце давно подменили гигантскими светодиодами, стремительно набирает обороты в Сети. С чем это связано и может ли действительно современная наука заменить небесное светило, разбиралась Москва 24.

Идеальный блик

Пользователи Сети развили новую теорию заговора: по их мнению, Солнце уже не то небесное светило, за которое себя выдает, и его заменили гигантскими светодиодами. В доказательство конспирологи показали кадры, где солнечный диск якобы состоит из гексагонов – правильных шестиугольников, выглядящих как крупные соты.

Аргументом для ряда пользователей оказался и цвет светила, который якобы стал не теплым желтым, а белым и холодным.





пользователь Сети Чтобы убедиться, достаточно выйти на улицу, сфотографировать Солнце, приблизить на максимальный зум и увидеть тот самый гексагон из сотни светодиодов. Это похоже на лед-лампу. Просто откройте галерею позже 2020 года. На фото 2018-го этот блик идеально круглый, никаких сот и пикселей. Что же изменилось за пару лет?

Чем больше в ленте соцсетей таких конспирологов, тем больше у них последователей, которые неожиданно для себя стали видеть нечто удивительное.

"Я сначала думала, что это бред. А потом стала смотреть свои же фотографии и реально вижу эти диски", – заявила одна из комментаторов.

Некоторые идут еще дальше, дополняя тему новыми "подробностями". Например, одна из девушек заявила, что светило подменили во время пандемии COVID-19.

"Если Солнце – это прожектор, то его должны были когда-то установить. Как его установишь, если весь мир активно функционирует и выходит на улицу? Я поняла: в COVID-19 мы все вместе сидели дома, пока во всем мире шла реконструкция Земли", – рассказала она.

Еще одним аргументом в пользу подмены являются и особенности, которые прослеживаются в сельском хозяйстве. Кто-то, например, заметил, что подсолнухи якобы сменили направление и перестали поворачиваться к светилу. Однако главный аргумент конспирологов все же в другом: найдены чертежи NASA 1966 года, на которых изображен "симулятор Солнца" – устройство с лампами, зеркалами и линзами. По мнению некоторых, эта техника уже давно вышла за пределы схем.

При этом большинство пользователей, ожидаемо, категорически не согласны с подобными выводами, поэтому записывают разоблачающие ролики. Одна из девушек доказала, что происходящее не магия, а смена технологий.





пользователь Сети Объяснение с камерами простое. Блик повторяет форму отверстия внутри объектива. Шесть лепестков в диафрагме – шестиугольный блик. Круглое отверстие – круглый блик. В старом телефоне стояла одна линза, а в нынешнем – модуль из нескольких стекол, свет переотражается между ними.

К обсуждениям присоединяются и те, кто заявляет, что все подобные теории не больше чем бред душевнобольных.

"Поликлинику не прогуливайте", "психиатру только это не говорите", "пришла почитать комментарии людей, которые все-таки учили физику в школе", – иронично отметили некоторые пользователи.

"Что там еще за светодиоды?"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теория о подмене Солнца не более чем вымысел людей, которые даже близко не представляют, что такое астрофизика. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил астроном Александр Крылов.

По его мнению, все факты и чертежи, использующиеся конспирологами в качестве аргументов, звучат крайне абсурдно.

"Реальные ученые изучают светило на протяжении сотен лет: пятна, периоды вращения, хромосферу, химический состав. Когда речь идет о якобы симуляторе, сразу возникает вопрос: что там еще за светодиоды? Понятное дело, что они даже и близко не дадут того спектра, который есть от Солнца", – сказал он.

Крылов подчеркнул, что звезду невозможно ничем заменить: более 90% массы Солнечной системы сосредоточено именно в нем. Никакой симулятор не удержал бы Землю – она просто улетела бы в космос.





Александр Крылов астроном Более того, никаких изменений цвета, о которых идет речь, Солнце на самом деле не претерпело. Однако раз в 11 лет на нем возникают пятна: в такие периоды излучение становится чуть слабее, из-за чего температура на Земле немного снижается. Но это абсолютно естественный и знакомый многим процесс. В остальное время звезда светит равномерно – как и тысячи, и миллиарды лет назад.

Ровно так же, по его словам, не соответствуют реальности и утверждения, что подсолнухи перестали поворачиваться за звездой.

"Все происходит как прежде: растения продолжают реагировать на светило. Причиной отклонений может быть ветер или другие внешние факторы. В целом искать ответы в интернете на такие научные вопросы не стоит: примерно 70% публикуемой там информации – вымысел", – предостерег Крылов.

Эксперт уверен, что тем, кто хочет узнать истину, лучше всего посетить обсерваторию, где эксперты подробно и доказательно объяснят разные процессы.

При этом астроном Александр Молоствов отметил в разговоре с Москвой 24, что опровержение таких конспирологических теорий занимает гораздо больше времени, чем их создание.

По его словам, подобные идеи обычно рождаются из недоверия к официальным источникам. Например, если в интернете встречаются красивые снимки Солнца, а увидеть нечто похожее самостоятельное не удается, возникает сомнение в их подлинности.





Александр Молоствов астроном При этом современная наука оказалась в парадоксальной ситуации: с одной стороны, существуют сложнейшие профессиональные инструменты – дорогие наземные и космические телескопы, данные которых используют популяризаторы астрономии. С другой – технический прогресс сделал науку гораздо доступнее и для обывателей. За относительно небольшие деньги можно приобрести любительский телескоп такого уровня, о котором профессионалы несколько столетий назад не могли и мечтать.

Молоствов напомнил любителям науки, что Солнце очень яркое и наводить на него телескоп или бинокль без специального защитного фильтра категорически нельзя.

"Что касается устройства NASA, имитирующего светило, – это довольно интересная вещь, которую можно сделать самостоятельно по роликам из Сети. Для этого нужен либо большой параболический отражатель (например, старая спутниковая антенна), либо линзы Френеля. Подобные приспособления часто используют, чтобы прямые солнечные лучи были слегка желтоватыми, а рассеянные, напротив, более голубыми", – рассказал он.

Обычно смысл собрать такую конструкцию возникает осенью и зимой – то есть в моменты, когда естественного солнечного света становится мало.





Александр Молоствов астроном Однако это лишь внешняя имитация: устройство не создает ультрафиолет, вызывающий загар, и не генерирует инфракрасные лучи для согревания. Такая вещь полезна на полярных станциях во время полярной ночи, когда несколько месяцев нет солнца, чтобы зимовка переносилась легче. Если говорить о локальном применении, устройство можно поставить в квартире для дополнительного освещения.

Для всей Земли технология неприменима, поскольку для этих целей потребовалось бы колоссальное количество энергии, которое человечеству негде взять, заключил Молоствов.

