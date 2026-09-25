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25 сентября, 17:01

Регионы

В Туве в объектив фотоловушки попало рекордное количество котят манула

Фото: 123RF.com/kjekol

В Туве фотоловушка запечатлела сразу семь котят манула, что является рекордным количеством для России. Об этом сообщила директор Межрегиональной ассоциации "Ирбис" Дарья Петрова на Втором Всероссийском форуме ответственного отношения к животным, передает газета "Ведомости".

Фотоловушки для учета этих диких животных установлены в Даурском и Хакасском заповедниках, Сайлюгемском национальном парке и в Красноярском крае.

"По сути дела, манулов в России никто никогда не считал толком. Потому что это сложно и необычно", – рассказала Петрова.

Ранее медведь поправил кривую фотоловушку в Кандалакшском природном заповеднике. На опубликованном в Сети видео заметно, как зверь сначала трется спиной о дерево, затем подошел к фотоловушке, осмотрел ее и поправил. После этого в заповеднике хищника назвали "монтером".

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