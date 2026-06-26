Медведь поправил кривую фотоловушку в Кандалакшском заповеднике

Видео: "ФГБУ Кандалакшский природный заповедник"

Медведь поправил фотоловушку в Кандалакшском природном заповеднике. Соответствующее видео появилось на странице заповедника в соцсети "ВКонтакте".

На опубликованных кадрах видно, как медведь сначала трется спиной о дерево, следом подходит к фотоловушке, осматривает ее и затем поправляет. В заповеднике назвали медведя "монтером" и уточнили, что фотоловушку установил инспектор госохраны Василий Вощиков.

"Хозяин леса заметил, что Василий Борисович кривовато установил фотоловушку. И весьма толково поправил", – прокомментировали в заповеднике.

Ранее москвичей предупредили, что в столице проявляют повышенную активность подрастающие лисята. Будучи одиночными животными, они не образуют стай и предпочитают передвигаться индивидуально.

В последние годы лисиц в Москве можно встретить не только в лесных массивах, но и в парках, во дворах и на окраинах жилых районов. Заметив лису в парке или на другой природной территории столицы, следует сохранять дистанцию и наблюдать за животным издалека.

