26 июня, 10:16Регионы
Медведь поправил кривую фотоловушку в Кандалакшском заповеднике
На опубликованных кадрах видно, как медведь сначала трется спиной о дерево, следом подходит к фотоловушке, осматривает ее и затем поправляет. В заповеднике назвали медведя "монтером" и уточнили, что фотоловушку установил инспектор госохраны Василий Вощиков.
"Хозяин леса заметил, что Василий Борисович кривовато установил фотоловушку. И весьма толково поправил", – прокомментировали в заповеднике.
Ранее москвичей предупредили, что в столице проявляют повышенную активность подрастающие лисята. Будучи одиночными животными, они не образуют стай и предпочитают передвигаться индивидуально.
В последние годы лисиц в Москве можно встретить не только в лесных массивах, но и в парках, во дворах и на окраинах жилых районов. Заметив лису в парке или на другой природной территории столицы, следует сохранять дистанцию и наблюдать за животным издалека.