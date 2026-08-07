Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

С 1 августа Социальный фонд России произвел перерасчет пенсий для некоторых категорий граждан. Размер надбавки зависел от того, сколько они заработали за прошлый год. Что важно знать о пенсиях и когда ждать новых индексаций, разбиралась Москва 24.

Автоматическое повышение

С 1 августа Социальный фонд России (СФР) автоматически увеличил выплаты работающим пенсионерам.

Прибавку получили официально трудоустроенные, за которых компании перечисляли страховые взносы. Доплата рассчитывалась на основе финансовых поступлений за прошлый год. При этом продолжительность работы напрямую повлияла на итоговый размер выплат.

Также с 1 августа пересчитали надбавку шахтерам и летчикам. Размер доплаты оказался индивидуален, так как он зависит от объема взносов за предыдущий квартал, условий работы и продолжительности стажа. Это автоматическое увеличение стало для представителей данных профессий не последним в 2026 году, по закону все пересчитывается ежеквартально: в феврале, мае, августе и ноябре.

Как заявил руководитель СФР Сергей Чирков, благодаря успешному инвестированию средств удалось поднять накопительные пенсии на 17,3%, а срочные выплаты – на 19,32%. Это плановое повышение коснулось более 133 тысяч, получающих накопительную часть, и около 34 тысяч – обладателей срочных выплат.

При этом число пенсионеров в России сократилось: за год их стало меньше почти на 409 тысяч. Теперь число граждан, которые состоят на учете в СФР, составляет порядка 40,4 миллиона человек.

Тем не менее работающих пенсионеров, наоборот, стало больше на 621 тысячу и в итоге превысило 8,4 миллиона, а нетрудоустроенных уменьшилось более чем на 1 миллион. Выросли и пенсии: в среднем они увеличились почти на 2 тысячи рублей, достигнув 25,4 тысячи. У работающих прибавка оказалась чуть выше – около 2,6 тысячи, у неработающих – почти 1,9 тысячи.

Кроме того, с 7 июля 2026 года в России действует обновленный регламент получения пенсий, нацеленный на цифровую оптимизацию процесса для накопительных, государственных и страховых выплат (включая фиксированную часть). Социальный фонд теперь самостоятельно запрашивает данные о стаже работы через единую платформу, что освобождает граждан от сбора справок. Для оформления выплат достаточно паспорта и СНИЛС, предоставление дополнительных документов требуется лишь в исключительных случаях.

Что касается увеличения пенсий в 2027 году, то процедура пройдет в два этапа. 1 февраля размер страховых начислений проиндексируют на уровень реальной инфляции за 2026-й, а 1 апреля 2027 года корректировку произведут с учетом актуальных доходов Соцфонда.

Теоретический потолок

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в России может достигать 130 тысяч рублей в месяц. Для этого необходимо накопить 300 пенсионных баллов и выйти на пенсию на 10 лет позже. В 2026 году максимальные 10 баллов за год начисляются при официальном доходе около 248 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ. Учитывается только белая зарплата, с нее работодатель перечисляет взносы. Тем не менее накопить 300 баллов удается немногим, поскольку сама система действует сравнительно недавно. А значит, что вышесказанная пенсия остается теоретическим потолком.

Также стоит помнить, что при отсрочке выхода на пенсию на 3 года стоимость балла вырастает на 24%, при этом фиксированная выплата увеличивается на 19%. При максимальной отсрочке в 10 лет первый показатель повышается в 2,32 раза, а второй – в 2,11 раза. Тем не менее увеличенная пенсия сохраняется за человеком пожизненно.

Кроме того, для дополнительного дохода можно использовать программу долгосрочных сбережений, а также вкладывать средства в акции, облигации, золото или недвижимость. Однако главная основа будущей пенсии – это официальное трудоустройство, регулярный контроль состояния индивидуального лицевого счета в Социальном фонде и начало накоплений, которые стоит делать как можно раньше. Получать страховую пенсию можно и продолжая работать, но тогда ежегодная прибавка будет ограничена – не более трех пенсионных баллов, каждый из которых в 2026 году оценивается в 157 рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов также заявил о намерении ведомства интегрировать пенсионные активы так называемых "молчунов" в систему долгосрочных сбережений. К этой категории относятся те, кто ни разу не подавал заявления о переводе своих накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). По словам министра, значительная часть таких граждан может даже не догадываться, что в Социальном фонде России у них сформирован пенсионный капитал.

Кроме того, как сообщил глава корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, сейчас кабмин РФ совместно с компанией разрабатывает законопроект, предусматривающий учреждение единого пенсионного фонда. Реализация этого закона обеспечит "ВЭБ" дополнительные финансовые инструменты для работы с накоплениями граждан, а также позволит направлять полученные ресурсы на финансирование передовых технологических проектов.

