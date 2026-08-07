Тело сбежавшего из дома 9-летнего мальчика нашли в озере в Ленобласти

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В Ломоносовском районе Ленинградской области из озера Танкового извлекли тело 9-летнего мальчика, который ушел из дома 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.

Предварительно, он утонул. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Поиски ребенка велись совместно с полицейскими и волонтерами отряда "ЛизаАлерт". Прокуратура Ленинградской области инициировала проверку, в ходе которой сотрудники ведомства дадут оценку обстоятельствам случившегося.

Ранее в Иркутске пропали восьмилетние двойняшки, которые ушли гулять. Их нашли в тот же день и передали родителям. Как уточняли в МВД, с ними все в порядке, противоправных действий в отношении детей не совершалось.

