Минюст РФ внес антироссийскую перепевку "Сигма-бой" в список экстремистских материалов

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Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов антироссийскую перепевку песни "Сигма-бой". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечне указано, что экстремистской признана аудиозапись исполнителя "Настоящие русские" с наименованием "... сигма бой" продолжительностью около 2 минут 34 секунд. Ранее столичный суд уже признал экстремистским вариант этой песни с измененным текстом.

По данным РИА Новости, прокурор обнаружил в Сети кавер, в котором полностью изменены слова. Лингвистическая экспертиза установила, что в треке есть признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения вражды и ненависти к российским военнослужащим, участвующим в СВО.

Кроме того, в перечень экстремистских материалов включена песня "Жареные тигры". Решение об этом вынес Севастопольский городской суд 10 июня.

До этого Верховный суд России признал экстремистскими организациями хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow, которые стояли за атаками на информационные структуры России и Белоруссии.

Было установлено, что объединение "Киберпартизаны BY" входит в организацию "Сопротивление", главной целью которой является насильственное изменение конституционного строя Белоруссии.

"Сопротивление" также сотрудничает с организацией "Полк имени Кастуся Калиновского" (внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ), которая занимается вербовкой для участия в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ.

