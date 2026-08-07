В ДНР 11 человек пострадали в результате атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

11 человек, включая двоих детей, пострадали при атаках украинских БПЛА на Донецкую Народную Республику (ДНР) 7 августа. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, во время эвакуации из поселка Курдюмовка Константиновского муниципального округа ранения средней степени тяжести получили две женщины, трое мужчин и двое несовершеннолетних.

В Петровском районе Донецка в результате удара дрона по рейсовому автобусу ранен водитель. В Калининском районе Горловки ранения получили две женщины, а в Центрально-Городском районе Горловки – мужчина.

Пушилин добавил, что медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Ранее шесть человек получили травмы при атаке вражеского беспилотника на маршрутку, которая следовала из Токмака в Мелитополь в Запорожье. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по транспортному средству, когда оно находилось около остановочного павильона.

